Die italienische Regierung hält an ihrem Plan fest, den Italienern ab kommendem Mittwoch wieder die Reisefreiheit innerhalb des Landes zu gewähren. Damit wird ein Reiseverbot zwischen Regionen aufgehoben, das seit dem Lockdown am 9. März gilt. Das von der Corona-Krise besonders schwer getroffene Land macht so einen weiteren Schritt in Richtung Rückkehr zur Normalität. Die österreichische Bundesregierung will nächste Woche bekannt geben, welche Lösung es bezüglich einer möglichen Einreise heimischer Urlauber nach Italien geben kann.