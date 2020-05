Nachdem sich der Schwarzacher in Feldkirch eine zweite ärztliche Meinung eingeholt hatte und zwei konservative Behandlungsversuche mit Infiltrationen erfolglos geblieben waren, entschied sich Vorarlbergs Olympiahoffnung für einen operativen Eingriff. “Keine leichte Entscheidung, da mir dabei der Hals vorne aufgeschnitten werden musste, um an die Wirbel zu gelangen, schildert der Modellathlet. Doch die, am Sonntag in Hochrum von Klaus Galiano vorgenommene Operation, bei der die Bandscheibe entfernt und die beiden Wirbel versteift wurden, verlief ausgezeichnet. „Die Probleme sind komplett weg“, freut sich Böhler. „Ich konnte sogar am Mittwoch schon wieder mit der Reha im Olympiazentrum Vorarlberg anfangen und kann auch die Therapie für mein operiertes Knie fast ohne Einschränkung fortsetzen.“