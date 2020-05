Mit einem dritten Gesamtweltcup-Sieg könntest du 2020/21 mit Andi Goldberger gleichziehen. Nur noch Nykänen und Malysz (je vier Gesamtsiege) wären vor dir.

Es zieht mir die Ganslhaut auf, wenn du das sagst. Beim Thema Skispringen denkt man ja zuerst an Leute wie Goldberger. Es ist sicher mein Ziel, und mein Körper wird’s noch aushalten. Der nächste Winter ist ohnehin heiß, gerade wenn ich höre, dass wir zweimal in Oberstdorf und einmal in Planica weitfliegen.