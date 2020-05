Die slowakische Polizei hat am Freitag die Leiche eines im Alter von acht Monaten verschwundenen Mädchens gefunden - im Garten hinter dem Haus der Eltern in der Kleinstadt Nove Zamky. Die Eltern wurden nach dem Leichenfund festgenommen, die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Tötungsverdachts ein. Die Ermittlungen waren offenbar aufgenommen worden, weil sich misstrauisch gewordene Nachbarn an das lokale Sozialamt gewandt hatten.