Der 17-Jährige, der in seiner Gruppe bei der Generali Pro Series in der Südstadt unter anderem auch auf Österreichs Nummer zwei Dennis Novak trifft, triumphierte in einer engen Partie mit 7:6 und 7:6 gegen den Doppelspezialisten Sam Weissborn (Nummer 108 der Doppelweltrangliste). Schon vor dem Spiel erklärte Neumayer im „Krone“-Interview, dass er sich gegen den 28-jährigen Wiener durchaus Chancen ausrechnet. Der um elf Jahre jüngere Radstädter kam vor allem durch seine druckvolle Vorhand immer wieder zu Punkten. „Ich bin mit meiner Leistung ganz zufrieden, den zweiten Satz hätte ich nicht so spannend gestalten müssen“, meinte Lukas.