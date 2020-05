Lebensmittelhändler: Zu Beginn der Krise von Kunden gestürmt, wollen viele nun mehr junge Leute aufnehmen. Spar etwa hat die Zahl der Lehrplätze um 100 auf insgesamt 1000 erhöht, 21 verschiedene Berufe stehen zur Auswahl. Rivale Rewe (Billa, Merkur etc.) stellt rund 800 Jugendliche ein, in allen 25 Lehrberufen gibt es noch offene Stellen. Alleine Merkur sucht österreichweit noch 90 Neustarter. Diskonter Hofer bietet aktuell Einstiegschancen im Verkauf, in Summe werden 170 Talente aufgenommen. Über 100 sind es bei Lidl, auf der Website sind ebenfalls weiterhin Bewerbungen möglich.