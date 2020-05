Newport blickt auf eine bereits lange Umbau-Tradition zurück, bei der Stahl- einfach gegen Stoffdächer getauscht werden. Einige dieser Konversionen können als durchaus gelungen gelten, doch bei viertürigen Limousinen stößt Newport in der Regel an ästhetische Grenzen. So auch beim Model 3. Im offenen Zustand mag der Open-Air-Stromer trotz Erdbeerkorb-Henkel noch reizvoll erscheinen, geschlossen wirkt er zumindest unharmonisch, da die Dachlinie nach hinten nicht sanft, sondern abrupt abfällt.