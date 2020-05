Der 52-Jährige aus dem Bezirk Hermagor war mit seinem Motorrad gegen 17 Uhr auf der Kreuzner Straße (L 33) von Kreuzen bei Paternion in Richtung St. Stefan im Gailtal unterwegs. Gerade als eine 36-jährige Frau aus Spittal an der Drau mit ihrem Pkw nach links in einen Parkplatz einbiegen wollte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an und stieß seitlich gegen das Auto.