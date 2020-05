Belastende Mails

Die Tiroler Behörden behaupteten, erst am 7. März die erste Erkrankung entdeckt zu haben. Die E-Mails der Reiseleiterin zeigen jedoch, dass bereits am 3. März Informationen zu einem betroffenen Hotel, Namen der Betroffenen und sogar Zimmernummern bekannt wurden. Das Land beteuert, dass man die Mails erst zwei Tage später weitergeleitet bekommen habe. Am 5. März trafen schließlich auch mehrere Warnungen, unter anderen vom Gesundheitsministerium und vom Wirtschaftsbund, ein. Eine Information an Urlauber in Ischgl erfolgte nicht, was mit dazu beitrug, dass sich das Virus anschließend weiter stark verbreiten konnte.