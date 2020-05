Anklage in Rekordzeit

So schnell habe seine Behörde in einem vergleichbaren Fall noch nie eine Anklage erhoben, normalerweise dauere das mehrere Monate, sagte Freema. Er räumte ein, dass die Proteste in der Großstadt im US-Bundesstaat Minnesota, die sich an der Polizeigewalt gegen den schwarzen Verdächtigen Floyd entzündet hatten, dabei eine Rolle gespielt hätten. „Ich bin nicht unempfindlich demgegenüber, was auf den Straßen passiert.“