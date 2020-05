Bereits seit vielen Jahren war Kolleritsch gesundheitlich angeschlagen. Zugleich bewunderten ihn aber auch viele wegen seines uneingeschränkten Einsatzes für die Literatur - und seine „manuskripte“, die er in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Andreas Unterweger herausgab. Am Freitag nun ist Kolleritsch im Alter von 89 Jahren in Graz verstorben.