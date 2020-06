Mit der Kampagne #unhatehuman möchte Fotograf Andreas Hochgerner auf Hass in Netz aufmerksam machen. Opernsängerin Natalia Ushakova ist eines der vielen prominenten Gesichtern, die er dafür fotografierte. Im Interview mit Adabei-TV erzählt Ushakova offen über Hass-Kommentare, was diese in ihr ausgelöst haben und wie sie gegen Hass im Netz mit Liebe und Offenheit umzugehen gelernt hat.