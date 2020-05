Ein 50-jähriger Klagenfurter wollte am Freitag gegen 13.55 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Christophberg über eine steile Forststraße nach Göriach, Gemeinde Magdalensberg, abfahren. Auf der steil abschüssigen Straße kam der Mann dann jedoch laut Polizei selbst verschuldet zu Sturz. Beim Aufprall am Boden wurde sogar der Sturzhelm des Radfahrers zertrümmert. Das Opfer blieb bewusstlos am Unfallort liegen.