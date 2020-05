Ein Beispiel: Der LASK beendet die Meisterschaft fünf Punkte hinter Meister und Cupsieger Red Bull Salzburg sowie hinter Rapid und dem WAC als Vierter, das Ständige Neutrale Schiedsgericht hebt den Sechs-Punkte-Abzug Wochen nach dem Liga-Finish auf. Plötzlich steht der LASK nicht in der Europa-League-Qualifikation, sondern im lukrativeren Champions-League-Playoff, nur einen Schritt von der Gruppenphase entfernt. Salzburg muss in die CL-Quali, Rapid hat keine Chance mehr auf die Königsklasse und spielt in der Europa-League-Gruppenphase. Der WAC tritt nicht in der EL-Gruppenphase, sondern in der Quali an.