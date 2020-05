Sandra Lindtner ließ die Bombe am Freitag via Email platzen: Die Halleiner Gemeinderätin tritt aus der ÖVP aus und will künftig mit Bürgermeister Alexander Stangassinger und seiner SPÖ zusammenarbeiten. „Ich will konstruktiv gestalten, habe keine Lust auf Kleinkrieg und will nicht immer nur streiten“, sagt Lindtner. Die Wirtin des Zinkenstüberls sitzt seit 2019 in der Halleiner Gemeindevertretung.