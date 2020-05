87 Personen in Italien in 24 Stunden gestorben

Unterdessen hat Italien am Freitag für ein 24-Stunden-Fenster 87 Todesopfer gemeldet. Am Vortag waren es noch 70 gewesen, teilte der italienische Zivilschutz mit. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Coronavirus-Epidemie in Italien vor über drei Monaten stieg somit auf insgesamt 33.229, jene der aktiv Infizierten lag bei 46.175. 516 neue Fälle wurden am Freitag verzeichnet. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Italiens Spitälern sank auf 7094, jene der Patienten auf den Intensivstationen fiel auf 475. In Heimisolation befanden sich noch 38.606 Personen. 152.844 Infizierte sind inzwischen genesen.