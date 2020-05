Es war eine historische Gemeindevertretungssitzung am Donnerstag in Seekirchen. Erstmals fand diese beim Hofwirt im Zentrum statt. 1640 war dieser Wirt der erste Bürgermeister der Gemeinde. Doch auch in die Zukunft wurde geschaut und der Schulausbau gesichert. Jetzt wird in drei Phasen neu ausgeschrieben.