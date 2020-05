Nach wie vor Aufgriffe von illegalen Migranten

Soldaten unterstützen die Polizei jedoch nicht nur an den Übergängen: Rund um die Uhr werden zusätzlich motorisierte Patrouillen entlang der grünen Grenze durchgeführt und dabei nach wie vor auch illegale Migranten aufgegriffen oder abgewiesen. In Thörl-Maglern an der italienischen Grenze führte die Polizei zuletzt eine Schwerpunktaktion am Bahnhof durch - sämtliche Güterzüge wurden kontrolliert. „Es kommt immer wieder vor, dass sich Personen auf den Ladeflächen verstecken, um sich so illegal nach Österreich einzuschleusen“, schildert ein Beamter.