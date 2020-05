In Spanien wird es für arme Familien erstmals ein monatliches Grundeinkommen geben. Das beschloss die Regierung von Premier Pedro Sanchez am Freitag unter dem Eindruck wachsender sozialer Not durch die Corona-Krise. Allerdings war das Vorhaben bereits Teil der Koalitionsvereinbarungen zwischen dem sozialistischen Regierungschef und seinem Partner Pablo Iglesias vom Linksbündnis Unidas Podemos.