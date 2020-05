Die Tage von Patricia Winkler als FP-Stadträtin in Freistadt sind gezählt. „Ihre“ Blauen brachten einen Misstrauensantrag gegen die 58-Jährige ein. Dass die Abwahl im Gemeinderat am 22. Juli besiegelt wird, ist fix. Stimmberechtigt ist in dieser Parteiangelegenheit nur die freiheitliche Fraktion und zwischen Winkler und den Blauen herrscht seit vielen Jahren Eiszeit.