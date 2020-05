„Wenn es zu trocken ist, haben es die Zecken schwer, da verkriechen sie sich im Boden und werden inaktiv. Nachdem es nächste Woche wieder wärmer wird, ist mit einem höheren Aufkommen zu rechnen“, warnt Martin Schwarz vom Naturschutzbund OÖ. Das feuchte Wetter der vergangenen Tage begünstigte die „Blutsauger“, die im hohen Gras oder in feuchten Wald leben. „Durch Hunde können sie verteilt werden. Auch im Garten oder in Parks tauchen sie auf“, so Schwarz.