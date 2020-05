„Ich töte fünf Lehrer, ohne Schaden davonzutragen“, dazu das Portal des Sportgymnasiums und zwei Maschinenpistolen, die auf den Eingang gerichtet sind. Alles wie in einem der bei Jugendlichen sehr beliebten „Ego-Shooter“-Spiele, in denen es nur ums Abballern geht. Diesen Videoclip hatte der 17-Jährige, der selbst das BRG Wallererstraße besucht, unter dem Pseudonym „Alex BruhMoment“ am 28. Mai, um 5 Uhr früh mit dem Titel „BRG_Wels_Game“ ins Netz gestellt – ausgerechnet an dem Tag, an dem die Mathematik-Matura im BRG Wallererstraße geplant war. Polizisten umstellten und durchsuchten das Schulgebäude – ohne Ergebnis. Die Matura fand unter massivem Polizeischutz statt.