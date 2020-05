Können Stand trotzdem betreiben

Immerhin, das Ehepaar Lex kann den Stand momentan wieder betreiben. „Eine Zeit lang waren wir ja gesperrt, das war schon ein komisches Gefühl. Da sitzt du daheim und weißt nicht, wie geht es weiter, was passiert mit der Ware“, schildert Andreas Lex. Früher am alten Stand lief das Geschäft natürlich besser, „aber was will man machen, es ist für alle eine harte Zeit“, sagt der 58-Jährige. „Ich würde mir aber mehr Zusammenhalt zwischen den einzelnen Standbetreibern wünschen."