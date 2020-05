Die ganze Welt in der Hauptstadt entdecken

Dennoch will der Wien-Tourismus in den kommenden Monaten alles daransetzen, für einen baldigen Aufschwung zu sorgen. Deshalb wird schon im Juni die erste Kampagne mit dem Motto: „Weltreise in Wien“ gestartet. Geworben wird damit, dass sich dank der vielen internationalen Facetten gewissermaßen die ganze Welt in der Hauptstadt entdecken lässt.