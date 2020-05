Mit der Kampagne #unhatehuman möchte Fotograf Andreas Hochgerner auf Hass im Netz aufmerksam machen. Davon sind nämlich nicht nur Politiker oder Prominente betroffen. Cyber-Mobbing-Attacken führen immer öfter zu Suizid-Versuchen oder Selbsttötung. Wenn Sie Hilfe benötigen oder anonym Ihre Sorgen teilen möchten, rufen Sie unter der gebührenfreien Telefonnummer 142 an. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet auch das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums: Hier finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Sprechen Sie in einer verzweifelten Lebenssituation mit anderen Menschen darüber. Beim Adabei-TV-Dreh haben Prominente über ihre Erlebnisse berichtet (siehe Video oben).