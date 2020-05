Zutrittsgrenzen zu Liegewiese und Becken, beim Eintritt Maskenpflicht, eigene Regeln für Duschen und Gastronomie. Auch in den Freibädern ist es noch ein weiter Weg zur echten Normalität. So begleitet die Badegäste in Perchtoldsdorf heuer ein neues Maskottchen, der „Badifant“ erklärt die neuen Regeln auch kindgerecht. Ob das Bad noch Kapazitäten hat, kann man vorher im Internet checken: Alle 15 Minuten wird der Zähler aktualisiert, bei 500 Besuchern ist Schluss. Wie in vielen anderen Orten gibt es aus diesem Grund heuer auch keine Jahreskarten.