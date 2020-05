77 Konzerte in 26 Tagen – so lautet kurz gefasst das Angebot der styriarte 2020. Die meisten Programme dauern eine Stunde und werden in der Grazer List-Halle vor jeweils 250 Menschen dreimal pro Abend gespielt. „Sicherheit ist unser oberstes Gebot“, betont Intendant Mathis Huber, der voller Vorfreude auf das Festival ist.