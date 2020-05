Der Schrecken stand wohl auch den Polizeibeamten ins Gesicht geschrieben, als sie bei Schwerverkehrskontrollen einen Lenker anhielten, der 424 Kilogramm leicht entzündbare Flüssigkeiten transportierte, die weder als Gefahrengut ausgewiesen, noch ordnungsgemäß im Fahrzeug gesichert gewesen waren. Der bulgarische Lenker, aber auch der Beförderer sowie der Absender und der Verlader wurden folglich zur Anzeige gebracht – es sollten nicht die letzten gewesen sein! Insgesamt 198 einzelne Anzeigen verteilten die Beamten bei der Aktion am Verkehrskontrollplatz in Schrick noch am selben Tag.