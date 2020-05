Ausbaupläne waren schon im Sommer 2018 Thema

Durch den Ausbauschritt, der bis Ende 2022 vollzogen sein soll, entstehen mehr als 200 neue Arbeitsplätze. „Zukünftig können wir in Allhaming 26.000 Pakete in der Stunde abfertigen - ein neuer Höchstwert bei der Sortierleistung“, so Post-AG-Vorstand Peter Umundum, der bereits im August 2018 von einer „Erweiterungs-Überlegung“ gesprochen hatte.