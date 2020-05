Da die Versorgung durch die Elterntiere aus unbekannten Gründen nicht mehr gegeben war, mussten am Freitag Jungstörche aus einem Nest in 25 Meter Höhe in der Radegunderstraße in Graz-Andritz gerettet werden. Die Storchenstation Tillmitsch forderte zur Rettung der Tiere die Unterstützung der Berufsfeuerwehr Graz an.