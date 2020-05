Je höher das Vertrauen in eine Regierung, desto einfacher ist es, eventuell unliebsame Entscheidungen zu treffen, stellt Politikwissenschaftler Ralph Schöllhammer klar - das sehe man etwa am Beispiel Taiwan. Umgekehrt stellt die austro-amerikanische Unternehmerin Maggie Childs klar: Regierungen würden in den Vereinigten Staaten und in europäischen Ländern grundsätzlich anders gesehen. Wo ein grundsätzliches Vertrauen in die Regierung fehle, so Childs, sei es auch deutlich schwieriger, Maßnahmen oder Regelungen zur Eindämmung einer Pandemie flächendeckend und rasch umzusetzen. Was das bedeutet, zeigen die Zahlen: Die USA zählen mittlerweile knapp 1,7 Millionen offizielle Corona-Fälle und mehr als 100.000 Tote.