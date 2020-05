Mit Babyelefanten-Abstand am Scooter durch Wien

Der große Vorteil für die User von „Whim“: Sie geben in der App nur das gewünschte Ziel an und bekommen mehrere mögliche Routen und Transportmittel vorgeschlagen. Sie können individuell auswählen, wie sie von A nach B kommen möchten und bezahlen die gesamte Reise mit mehreren Transportmitteln einfach über die App. So kann beispielsweise der Weg zur U-Bahn-Station mit einem TIER-Scooter angetreten werden, bevor es mit den Wiener Linien weitergeht. Das letzte Wegstück kann dann mit dem Taxi gefahren werden. Für Touristen kann der Einstieg in die Mobilität bereits mit dem City Airport Train beginnen, der den Vienna International Airport bald wieder mit dem Stadtzentrum verbinden wird.