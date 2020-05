„Keiner kann uns Antworten geben“

Stefan N., der angibt, mit dem Mann ein Zimmer geteilt zu haben, befindet sich aber weiterhin in der Einrichtung - und wartet. „Die Security-Mitarbeiter sind wirklich liebe Leute. Sie beruhigen uns. Die Tests machen sie gerne in der Nacht. Aber keiner kann uns Antworten geben“, so Stefan N., der seinen Geburtstag in Quarantäne verbrachte.