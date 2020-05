In Linz hat Dussmann seine Österreich-Zentrale, beschäftigt allein in Oberösterreich 723 Mitarbeiter, davon 602 in der Reinigung. Wenn’s um das Saubermachen von Büros ging, regierte bei vielen Unternehmen in den letzten Jahre der Sparstift. In der Corona-Krise wurde aber gerade in puncto Hygiene offensichtlich, wie wichtig das Thema ist.