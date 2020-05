Graz führt Statistik an

Die regionale Verteilung wurde ebenfalls erhoben: Die meisten der steirischen Covid-19-Patienten der KAGes waren mit 123 in Graz wohnhaft, 92 in Hartberg-Fürstenfeld, 82 in Graz-Umgebung und 34 im Bezirk Weiz. 145 der Coronavirus-Patienten kamen aus Pflegeheimen.