Mitarbeiter müssen zwei Wochen in Quarantäne

Die infizierten Mitarbeiter sowie ihre Mitbewohner wurden in ein Hotel gebracht und müssen dort zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Das Unternehmen Van Rooi Meat erklärte, dass in der Fabrik alle Sicherheitsvorkehrungen gegen das Coronavirus getroffen waren. Alle Mitarbeiter hätten Schutzkleidung getragen.