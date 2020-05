Diese Lockerungen werden von den Österreichern ebenso heiß herbeigesehnt wie die Öffnung der ersten Geschäfte: Wie die Regierung am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt gab, fällt am 15. Juni die Maskenpflicht in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens. Was zudem viele freuen wird: Die Sperrstunde in der Gastronomie wird von 23 Uhr auf 1 Uhr früh nach hinten verlegt - und die limitierte Personenzahl von vier Erwachsenen pro Tisch fällt. „Das haben wir uns gemeinsam erarbeitet“, lobte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), mahnte aber weiterhin zu Vorsicht.