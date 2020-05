Die coronabedingte Sperre der Tourismusbetriebe ab Mitte März hat die Zahl der Nächtigungen in der Wintersaison 2019/20 (November bis April) in Österreich um 18,1 Prozent auf 59,72 Millionen abstürzen lassen. Auch in Tirol ist der Rückgang enorm, wie aktuelle Daten der Statistik Austria zeigen.