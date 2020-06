Mobilfunker fand menschliche Lösung

Mit einem Hilferuf hat sich Theresia G. an uns gewandt. Die Wienerin unterstützt Herrn B., einen jüngeren Mann mit geistiger Behinderung. Nach mehreren Jahren Obdachlosigkeit lebt dieser wieder in einer Wohnung. Und erhielt nun eine hohe Forderung für frühere, nicht bezahlte Handyrechnungen von einer Inkassofirma. Er bat deshalb Frau G. um Rat, die wiederum uns schrieb. „Diese Kosten kann der junge Mann unmöglich aufbringen“, so die Leserin. Mobilfunker Drei hat auf unsere Anfrage rasch und vor allem sehr menschlich reagiert. Aufgrund der besonderen Situation in diesem Fall habe man das Inkasso-Unternehmen ersucht, die Forderungsbetreibung einzustellen.