Kurz nach der OP gab die Influencerin ihren Fans schon in einer Instagram-Story aus dem Krankenhausbett ein kleines Update darüber, wie es ihr geht. „Wenn ich mich nicht zu viel bewege und nicht so viel mache, also auch nicht esse und so, meine Arme unten halte, dann geht es von den Schmerzen klar“, versuchte sie zu beruhigen, gab aber auch zu: „Das Atmen fällt ein bisschen schwer, also das Durchatmen.“