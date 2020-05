In Flughafen-Nähe aufgefunden

Über Monate hinweg war das Fahrzeug wie vom Erdboden verschluckt. Bis am Freitag die Innsbrucker Polizei den als gestohlenen gemeldeten Pkw in der Nähe des Flughafens auffand. „Das Auto ist unbeschädigt. Es wurde mitsamt den Kennzeichen sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen“, hieß es vonseiten der Exekutive.