„Malware-Attacken auf Android-Geräte richten sich aktuell noch überwiegend an Privatpersonen und weniger an Unternehmen“, sagt Alexander Burris, Lead Mobile Researcher bei G Data. „Obwohl Hersteller mobiler Geräte dem Thema Sicherheit deutlich mehr Aufmerksamkeit widmen, steigt die Zahl schädlicher Apps an. Besonders verbreitet auf Smartphones und Tablets ist Adware. Ein weiterer besorgniserregender Trend: Der Einsatz von Stalkerware, um Menschen digital zu verfolgen.“