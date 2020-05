In Indien sind mittlerweile mehr als 4700 Menschen an einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben und damit mehr als in China, wo der Erreger nach Angaben der Behörden im Dezember zuerst aufgetreten war. Das indische Gesundheitsministerium teilte am Freitag mit, dass die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden um 175 auf insgesamt 4706 gestiegen ist. Die Zahl der Infektionen liegt demnach bei 165.799.