500 Nationalgardisten in die Region entsandt

Die Drohung Trumps, die von Twitter als „gewaltverherrlichend“ markiert wurde, hat bereits Formen angenommen, denn wie die Nationalgarde Minnesotas mitteilte, wurden mehr als 500 Soldaten in die Region entsandt. Ihre Aufgabe sei es, Leben und Eigentum zu schützen sowie friedliche Demonstrationen zu gewährleisten. Die Nationalgarde zählt zur Reserve der US-Armee und untersteht in Friedenszeiten der Führung eines US-Staates. In nationalen Notfällen kann der Präsident jedoch die Nationalgarde mobilisieren.