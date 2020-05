Der nach aktuellem Forschungsstand erdnächste erwiesene Exoplanet Proxima b (häufig auch als Proxima Centauri b bezeichnet) umrunde den etwa 4,2 Lichtjahre von der Erde entfernten Zwergstern Proxima Centauri innerhalb dessen habitabler Zone, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin „Astronomy & Astrophysics“. Das hätten Beobachtungen mit dem Spektrometer ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile gezeigt.