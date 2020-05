Nachdem am Donnerstag die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion deutlich nach oben korrigiert wurde, musste am Freitag kein weiterer Todesfall in Österreich vermeldet werden. 668 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstarben. Die Zahl der aktiv Erkrankten ist weiter rückläufig.