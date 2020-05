Sanierung der Volksschule

Mehr Platz wird es bald für die Schüler der Volksschule in Landskron geben. Im Sommer sollen hier die Sanierungsarbeiten beginnen. Geplant sind ein Ausbau von neun auf 13 Klassen sowie die Sanierung des Gebäudes. Während der Arbeiten wird der Unterricht in Containern stattfinden müssen. Etwa 8,4 Millionen Euro werden in dieses Projekt investiert.