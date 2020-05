Wiener sollen auf Dauer in Hotel wohnen

Solange der Großteil der Grenzen geschlossen bleibt, sieht es für die Wiener Hotels düster aus. Von lediglich Urlaubern aus den anderen Bundesländern können diese nämlich nicht leben. So geht es auch dem erst 2019 eröffneten Hotel Babula im 2. Bezirk, direkt am Augarten. Das coole Haus mit besonderem Design und kreativen Ideen steht nämlich so gut wie leer. Da es noch dauern kann, bis Gäste aus dem Ausland wieder durch die Hallen huschen, musste eine Lösung her.