Mikronährstoffe sind Stoffe, die für unseren Organismus lebensnotwendig sind, obwohl sie keine Energie liefern. Zu ihnen gehören Vitamine (etwa B, C, D), Mineralstoffe (Kalzium, Magnesium), Spurenelemente (Eisen, Zink, Selen und Mangan), sekundäre Pflanzenstoffe (z. B. Karotinoide, Flavonoide und Phytoöstrogene), essenzielle Fettsäuren und Aminosäuren. Diese Vitalstoffe sind am Stoffwechsel innerhalb der Zellen und damit an den Grundfunktionen des Körpers beteiligt, etwa dem Zellwachstum und der damit verbundenen Erneuerung von Haut, Knochen, Muskulatur, Blutkörperchen, der Nervenreizleitung sowie der Bildung von Sekreten und Botenstoffen. Enthalten sind Mikronährstoffe vor allem in frischem Obst und Gemüse, aber auch in Fleisch und Fisch. Allerdings werden durch Transport, Lagerung, Konservierung und Kochen viele dieser wertvollen Inhaltsstoffe zerstört.