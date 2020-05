Autoclubbing zieht Fahrer nach Wiener Neustadt

Man kennt es vor allem aus den USA und in Zeiten wie diesen erlebt es ein Revival - das Autokino. Dieses Wochenende startet nach der Eröffnung des Autokinos in Großenzersdorf das erste Pop-up-Autokino in Wiener Neustadt am Freigelände der Arena Nova. Die „krone“ und Österreichs größter Privatradiosender „kronehit“ sorgen dafür, dass hier die größten Blockbuster auf einer riesigen Leinwand erlebt werden und das natürlich Corona-sicher.